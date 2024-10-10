Подмосковные региональные операторы представили область на экологическом форуме

Четвертый Российский экологический форум прошел в Истре. В нем приняли участие сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Экологический форум направлен на привлечение специалистов к актуальным проблемам. Одну из сессий посвятили работе региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эксперты обсудили организационные и экономические вопросы, а также представили стенд компании «МСК-НТ». Его посвятили проекту «Сожми и закрути ПЭТ». Его уже посетили свыше 800 юных экологов.

«Экономика замкнутого цикла стремительно развивается с каждым годом, поэтому важно делиться идеями и подводить итоги проделанной работы. Сегодня в Подмосковье мы стараемся обеспечить жителей всей необходимой инфраструктурой для сбора вторичного сырья — внедряем новые проекты, совершенствуем комплексы по переработке отходов, создаем информационные платформы», — сказал заместитель председателя правительства области, глава министерства Владислав Мурашов.

Участники форума также обсудили планы по развитию технологий, цифровизацию отрасли и многое другое. Для гостей провели тематические мастер-классы.

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