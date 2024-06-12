Подмосковные регбисты выиграли в 4-м туре чемпионата высшей лиги

Подмосковная команда выиграла золото четвертого тура чемпионата высшей лиги по регби-7. Соревнования прошли с 8 по 10 июня в Перми.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, уже в первый день подмосковные регбисты победили со счетом 28:10 сборную Республики Дагестан и команду «Нарвская застава» из Санкт-Петербурга.

В четвертьфинале подмосковные спортсмены обыграли волгоградский «Ротор», в полуфинале клуб «Университет» из Чита, а в финале команду «Балтийский шторм-2» из Калининградской области со счётом 12:7.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».