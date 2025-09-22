Подмосковные регбистки победили на первенстве России

​Первенство России по регби-7 среди юниорок до 19 лет прошло в Зеленограде с 19 по 21. Команда из Подмосковья выиграла на соревнованиях золото.

Команда региона в первом матче, который прошел в рамках группового этапа, одержала победу над сборной Краснодарского края со счетом 45:0. После этого спортсменки с результатом 43:7 одолели Московскую академию регби.

В завершающей игре в группе Б спортсменки встретились с соперницами из Дагестана и выиграли со счетом 31:7.

Затем команда обыграла сборную Кузбасса, а в полуфинале вновь сокрушила дагестанских регбисток.

Финальное противостояние со сборной Москвы завершилось со счетом 15:12 в пользу подмосковных спортсменок.

Марию Науменко из сборной Московской области признали лучшим игроком турнира, который проходил в рамках государственной программы «Спорт России».