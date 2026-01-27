Подмосковные рапиристы выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

Команда Подмосковья успешно выступила на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах, которые завершились в Москве. В общей сложности спортсмены принесли региону четыре награды: золотую, серебряную и две бронзовые.

В женском командном турнире сборная «Россия-2» одержала победу. В ее составе сражалась подмосковная рапиристка Айла Мамедова из Краснознаменска. Вместе с партнершами из других регионов — Полиной Козаевой, Владиславой Пенюшкиной и Александрой Сундучковой — они одолели в финале команду «Россия-1».

В составе серебряных призеров также выступала представительница Московской области Анна Соловьева.

Бронзовая награда досталась сборной Подмосковья. Спортсменки Василиса Бахтиярова, София Дзобаева, Мариам Курасбедиани и Ксения Глебова в упорном поединке одержали верх над командой из Курской области.

Всего за медали в командных соревнованиях боролись 11 коллективов.

В личном первенстве среди мужчин бронзу выиграл Григорий Семенюк из Одинцова. Чемпионом и серебряным призером в этой дисциплине стали рапиристы из Санкт-Петербурга и Самарской области.

Турнир проходил в Москве с 22 по 26 января в рамках государственной программы «Спорт России».