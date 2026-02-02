Подмосковные рапиристы выиграли 3 медали на Кубке мира в Тунисе

Подмосковные фехтовальщики показали отличный результат на этапе Кубка мира среди юниоров и кадетов. Спортсмены привезли домой сразу три медали.

Команда в составе Ирины Зориной, Миланы Левчук и Стефании Часовниковой не оставила шансов соперницам и завоевала высшие награды в командных соревнованиях.

В личном турнире спортсменки из Подмосковья встретились друг с другом. Ирина Зорина в 1/8 финала со счетом 14:13 взяла верх над Стефанией Часовниковой, а затем в четвертьфинале со счетом 15:11 обыграла Милану Левчук.

В полуфинале Зорина уступила сопернице из Франции и выиграла бронзу.

Рапирист Дмитрий Чащин в составе мужской сборной России стал победителем командного турнира среди кадетов.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах проходил с 29 по 31 января в Тунисе.