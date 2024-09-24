Подмосковные рапиристки выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Спортсменки из Подмосковья заняли все три призовых места на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Золотую медаль завоевала победительница первенства России Милана Левчук. В финале она одержала победу над Стефанией Часовниковой со счетом 15:12. Третье место досталось Ирине Зориной, обладательнице золота национального первенства.
Отмечается, что все три фехтовальщицы представляют УОР № 1 Московской области и Центр фехтования Ильгара Мамедова. Турнир проходил 22 сентября в Химках среди юниорок в рамках проекта «Спорт — норма жизни».