Подмосковные работники АПК победили на всероссийском конкурсе
В мастерской управления «Сенеж» подвели итоги масштабного кадрового конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса», который проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей».
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и генеральный директор платформы Андрей Бетин провели торжественную церемонию награждения 14 февраля. Мероприятие организовали по поручению главы государства.
Конкурс объединил свыше 7,5 тысячи участников, включая представителей 11 зарубежных стран. В финал вышли 245 управленцев, из которых экспертная комиссия выбрала 54 лучших руководителя агропромышленного комплекса страны.
Среди призеров — самозанятый Дмитрий Махин. Занимающий должность заместителя руководителя блока в компании «РСХБ-Экосистема» Владимир Пичугин также подтвердил свой высокий профессиональный уровень.
Все 54 победителя получат возможность пройти обучение по программе для руководителей высшего звена в мастерской управления «Сенеж». Для финалистов конкурса предусмотрена программа наставничества с ведущими экспертами отрасли.
Подмосковье на решающем этапе состязаний представили 25 участников.