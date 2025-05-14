Подмосковные рабочие обновили коммунальную инфраструктуру в селе в ДНР

Представители «Коммунальных систем Московской области» продолжают помогать подшефному Новоазовскому округу Донецкой Народной Республики. Подмосковные специалисты обслуживают водопроводные и канализационные сети, а также занимаются капитальным ремонтом и восстановлением объектов ЖКХ.
В селе Безыменное завершили ремонт основного водопровода длиной почти семь километров, а также двух водозаборных узлов — каждый объемом по 50 кубометров. Рабочие заменили трубы, установили новые колодцы и водонапорные башни
Чтобы водоснабжение работало без перебоев, подмосковные специалисты регулярно перекладывают изношенные участки труб — это текущие работы, не входящие в капитальный ремонт. Так, они заменили более 500 метров аварийных водопроводов.
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