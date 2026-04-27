Подмосковные пункты проведения ЕГЭ приняли участие в тренировке

Региональной тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ по русскому языку, информатике и устному английскому языку прошло в Подмосковье 25 апреля. Оно было направлено на отработку технологий проведения экзамена.

В рамках тренировки отработали ход проведения ЕГЭ от передачи материалов по интернету до сканирования в аудиториях, а также алгоритм действий в нештатных ситуациях.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в мероприятии участвовали 11-классники.

«В тренировке было задействовано все необходимое оборудование, планируемое к использованию во время основного периода экзаменов. К отработке технологии были привлечены все категории работников пунктов проведения экзамена: руководители пунктов, члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, технические специалисты, организаторы», — рассказали в министерстве.

Тренировка прошла в штатном режиме, все пункты успешно отработали алгоритм проведения экзамена.