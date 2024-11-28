Подмосковные производители примут участие в международной ярмарке в Китае

Производители агропромышленного комплекса Московской области смогут принять участие в международной специализированной выставке, которая пройдет в Китае. Основными направлениями экспозиции станут продукты питания, товары народного потребления и легкой промышленности.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, выставка-ярмарка пройдет с 1 по 5 мая 2025 года в Гуанчжоу, а зарегистрироваться участники смогут до 1 января 2025 года на сайте Российского экспортного центра.

Для подмосковных производителей АПК действуют меры поддержки. Российский экспортный центр обеспечивает софинансирование в размере 100% на затраты по аренде выставочных площадей, их застройке, информационному продвижению и привлечению потенциальных иностранных потребителей.

«Застройка и сопровождение стендов отечественных компаний в рамках национальной коллективной экспозиции и доставка образцов продукции, в том числе таможенное оформление и страхование, софинансируются в размере 50% для крупных предприятий и 80% — для малых и средних», — добавили в ведомстве.