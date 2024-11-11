Подмосковные производители презентовали сладости в Саудовской Аравии

Подмосковные предприятия приняли участие в бизнес-миссии, которая прошла в столице Саудовской Аравии в начале ноября. На ней предприниматели региона представили кондитерские изделия и провели переговоры с потенциальными импортерами.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, мероприятие прошло для налаживания торговых связей между странами и развитием партнерства. Так, свою продукция представила компания «Азовский хлеб», которая выпускает халву, рахат-лукум, щербет и другие сладости под брендом «Тимоша».
Подмосковные предприятия провели переговоры с возможными импортерами и дистрибьютерами, а также посетили профильные предприятия страны и ознакомились с торговыми сетями и маркетплейсами.
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