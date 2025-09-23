Подмосковные производители представят товары на агропромышленной выставке

Подмосковные аграрии представят продукцию на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025». Свежие ягоды и томаты черри посетителям предложат попробовать компании «Гринфилдс Агро» и «ЭКО-культура».

С начала года региональные хозяйства собрали свыше тысячи тонн ягод и около 27 тысяч тонн тепличных томатов.

Компания «Гринфилдс Агро» — один из ключевых поставщиков свежих плодов в России. Под брендом «АртФрут» предприятие сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями страны, среди которых X5 Retail Group и «Азбука Вкуса», а также отправляет продукцию в Белоруссию и Казахстан.

В Наро-Фоминском округе предприятие реализует масштабный проект по созданию селекционно-семеноводческого центра. Объем инвестиций составляет 600 миллионов рублей. В перспективе он позволит ежегодно обеспечивать рынок миллионом саженцев ягодных культур.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», в свою очередь, является одним из крупнейших в стране производителей экологически чистых овощей закрытого грунта. В структуру предприятия входят тепличные комплексы общей площадью 500 гектаров в семи регионах, современные линии фасовки и распределительные центры.

Сейчас компания развивает инвестиционный проект в Воскресенске — селекционно-семеноводческий центр «ЭКО-технологии» стоимостью 12 миллиардов рублей. Его мощность составит 120 миллионов саженцев в год, что к 2030 году позволит покрыть половину потребности отечественного рынка в семенах томатов и огурцов защищенного грунта.

В прошлом году на выставке «Золотая осень» холдинг «ЭКО-культура» представил полторы тонны томатов, а «Гринфилдс Агро» — свыше 400 килограммов свежей малины, клубники, голубики и ежевики.