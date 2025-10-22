Подмосковные производители представят продукцию на бизнес-миссии в Казахстане

Ведущие подмосковные производители мясных и кондитерских изделий принимают участие в деловой миссии предприятий-экспортеров АПК, которая проходит в Астане. На мероприятии они стремятся расширить торгово-экономические связи и экспортный потенциал региона.

В составе подмосковной делегации — представители группы «Черкизово», АПХ «Мираторг», а также ООО «Тимоша». Они участвуют в пленарных сессиях, круглых столах и бизнес-встречах на площадке EXPO.

Всего на бизнес-миссии представлено около 40 российских компаний — производителей мясной, молочной, зерновой продукции, а также 50 казахстанских организаций.

В подмосковном Минсельхозпроде видят в подобных мероприятиях новые возможности. Личный контакт позволят ускорять вывод подмосковной продукции на рынки стран Евразии и способствует развитию межрегионального сотрудничества.