Подмосковные производители представили продукцию в Саудовской Аравии

Три подмосковные компании при поддержке Фонда ВЭД Московской области смогли вывести свою продукцию на рынок Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Так, компания «Азовский хлеб», производящая сладости под брендом «Тимоша», приняла участие в бизнес-миссии в Эр-Рияд, где прошли встречи с потенциальными покупателями. Также услугой листинга от Фонда ВЭД воспользовались ООО «Деловое партнерство» и ООО «Чиллинтаун».

Продукция компаний появилась в магазинах Саудовской Аравии. Напомним, поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее с услугами фонда можно ознакомиться на сайте.