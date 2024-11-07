Подмосковные производители представили продукцию в Саудовской Аравии

Три подмосковные компании при поддержке Фонда ВЭД Московской области смогли вывести свою продукцию на рынок Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Так, компания «Азовский хлеб», производящая сладости под брендом «Тимоша», приняла участие в бизнес-миссии в Эр-Рияд, где прошли встречи с потенциальными покупателями. Также услугой листинга от Фонда ВЭД воспользовались ООО «Деловое партнерство» и ООО «Чиллинтаун».
Продукция компаний появилась в магазинах Саудовской Аравии. Напомним, поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее с услугами фонда можно ознакомиться на сайте.
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