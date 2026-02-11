Подмосковные производители представили новинки на выставке «Продэкспо»

На выставке «Продэкспо», которая прошла в Красногорске, подмосковные производители продемонстрировали свои новые продукты. Среди них — особенный товар от дмитровской кондитерской фабрики «Сокол».

Как сообщил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис, компания привезла на выставку зефир без сахара. Раньше продукт уже существовал, но теперь, после дополнительных клинических испытаний и получения свидетельства о государственной регистрации, он официально считается специализированным продуктом для диетического и диабетического питания.

Особенность новинки заключается в том, что сахар в ней заменен на натуральный подсластитель мальтит. Это позволило снизить калорийность и гликемический индекс зефира, что важно для людей, следящих за уровнем сахара в крови.

Кроме того, в состав зефира добавлены пищевые волокна и пребиотик олигофруктоза. Эти компоненты, как пояснил Шамис, улучшают пищеварение и помогают бороться с вредной микрофлорой в кишечнике.

По словам коммерческого директора, этот зефир — первый в мире продукт такого рода с подобными характеристиками. Производитель надеется, что он найдет своего потребителя среди тех, кто хочет наслаждаться сладостями без вреда для здоровья.