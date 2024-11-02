Подмосковные производители косметики представили продукцию в ОАЭ

Шесть подмосковных предпринимателей приняли участие в бизнес-миссии производителей косметики в ОАЭ. Они представили свою продукцию крупным торговым сетям и посетили свыше 30 переговоров.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, поездку организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Предприниматели посетили свыше 30 встреч с потенциальными покупателями. На переговорах присутствовали крупные торговые сети и дистрибьюторы.

Подмосковье представили компании, которые активно развивают экспорт и планируют выйти на рынок ОАЭ. Это «Руссо Фабело» из Мытищ, «Гера Груп» из Королева, «Диарси Глобал» из Ступина, «Глобалкос» из Рузы, «ВИЭНТИ ПРОДАКШН ГРУПП» из Солнечногорска и «Лаборатория „Живая косметика“ — ПРО» из Химок.

Фонд ВЭД подобрал потенциальных покупателей и провел лингвистическое и техническое сопровождение переговоров.

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