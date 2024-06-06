Подмосковные профессионалы по прыжкам в воду выступят на чемпионате России

Сборная Подмосковья из 15 спортсменов примет участие в чемпионате России по прыжкам в воду среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут в Казани с 6 по 10 июня.

Среди участников турнира будут такие известные спортсмены, как Александр Бондарь, Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Виктория Казанцева, Владислав Качанов, Спартак Гаркуша и Илья Надеев, которые являются обладателями различных спортивных наград.

Соревнования начнутся 6 июня с синхронных и парных прыжков с трехметрового трамплина и вышки 10 метров. Второй день турнира включит в себя прыжки с трамплина высотой один и три метра.

8 июня запланированы одиночные и синхронные прыжки с вышки 10 метров, а также финал в смешанных прыжках с трамплина в три метра. В завершающий день турнира запланированы одиночные и синхронные прыжки с десятиметровой вышки и трехметрового трамплина. Всего будет разыграно 13 комплектов медалей.

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