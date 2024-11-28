Подмосковные проекты стали участниками национальной премии в сфере ландшафта

Пять проектов из Подмосковья участвуют в XV национальной премии России по ландшафтной архитектуре. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. Мероприятие будет проходить до 29 ноября в Центральном Доме архитектора в Москве.

«Эти проекты не только демонстрируют творческий подход к ландшафтной архитектуре, но и подчеркивают важность устойчивого развития и сохранения исторического наследия в условиях современного мира. Участие в премии важно для нас» — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Подмосковье представляют архитектурные бюро «Точка» и «Юнистрой Проект». Бюро «Точка» представило проекты «Студенческий сквер» и «Парковая улица» в Рошале, сквер «Дединовская верфь» в селе Дединово и «Парк Мысово» в Долгопрудном. Бюро «Юнистрой Проект» участвует с «Летним парком» в Малаховке и парком в Некрасовском.

Проекты выделяются как историческими особенностями, так и современным подходом к благоустройству. Например, «Дединовская верфь» объединяет культурные и туристические функции, включая мастер-классы и прогулки, а в парке Мысово сохранены исторические элементы, а в Малаховке воссоздан «Летний театр».

Тема премии этого года — «Ландшафтная архитектура в современном городе». Всего на конкурс подана 131 работа в 25 номинациях, включая лучшие благоустроенные города и села. Итоги премии подведут 29 ноября.