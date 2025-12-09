Подмосковные проекты стали призерами национальной туристической премии

В московском отеле «Континенталь» прошла церемония вручения Национальной туристической премии Russian Traveler Awards. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, сразу несколько подмосковных проектов стали победителями и призерами.

В номинации «Культурно-исторический объект/музей» первое место занял музей-заповедник Чехова «Мелихово». В категории «Народный промысел» третье место заняла Федоскинская миниатюра в Мытищах, а в номинации «Агротуризм» третье место присудили экоферме «Былинкино» в Луховицах.

В ведомстве подчеркнули, что два подмосковных лауреата отмечают в этом году круглые даты: «Мелихово» — 85 лет, Федоскинской лаковой миниатюре — 230 лет. Директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева поблагодарила организаторов за награду и подчеркнула, что несмотря на солидный возраст, музей активно развивается — сейчас там идет масштабная реконструкция.

Russian Traveler Awards — ежегодная национальная премия, которая отмечает лучшие туристические проекты страны. В этом году она прошла в четвертый раз. На конкурс поступило более 560 заявок из 50 регионов России, стран СНГ и других государств. Победителей выбирали в 22 номинациях. Открытое онлайн-голосование проходило с 26 мая по 1 ноября, за его ходом следило экспертное жюри. С полным списком победителей и лауреатов премии Russian Traveler Awards можно ознакомиться на официальном сайте премии.