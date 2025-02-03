Подмосковные продукты представили на международной выставке «Продэкспо»

Свыше 1,8 тысячи компаний из 36 стран представили свои продукты питания на международной выставке «Продэкспо» в Москве. Об участии подмосковных производителей рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Более 100 участников из Московской области представили свою продукцию на выставке. Компании предложили колбасу от «Еремино Поле» из Щелкова и хлебные изделия от Раменского кондитерского комбината. Активное участие в выставке принимают подмосковные производители «Корона-ФУД», «Юнион-ФУД», птицефабрика «Элинар-Бройлер», кондитерская фабрика «В.А.Ш. Шоколатье», «Московская ореховая компания», «Сладкий Орешек», «Профитрейд», «Би-энд-Би», «Баринофф» и другие.

Экспозиция «Продэкспо» включает базовые продукты и напитки на каждый день, деликатесы, органическое и спортивное питание, халяль, кошер, экзотические продукты и многое другое. Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр». Подробнее на сайте.