Подмосковные приставы взыскали с должника алименты на 700 тысяч рублей

Судебные приставы Подмосковья взыскали более 700 тысяч рублей алиментной задолженности и около 50 тысяч рублей исполнительского сбора с должника. Его удалось разыскать на Черноморском побережье.

Жительница Подмосковья обратилась с заявлением о принудительном исполнении решения суда по алиментам на отца своего ребенка. Она указала, что экс-муж перестал выплачивать алименты три года назад. В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель из Жуковского произвел расчет задолженности, которая составила около 700 тысяч рублей.

Из ответов регистрирующих органов на запросы, направленные в процессе взыскания, выяснили, что у должника есть автомобиль, а также появилась информация о его месте регистрации в Анапе, полученная из данных о страховании транспортного средства.

Должника вызвали для дачи письменного объяснения, в котором он указал свой адрес проживания и данные о месте официального трудоустройства. Составили акт о наложении ареста на автомобиль, предварительно оценив его стоимость в 800 тысяч рублей. Мужчину уведомили о том, что если он не погасит алиментную задолженность, автомобиль будет направлен на принудительную реализацию.

Уже на следующий день должник связался с подмосковными приставами и сообщил о намерении полностью погасить долг по алиментам и оплатить исполнительский сбор. Начальник отделения Наталия Николаева отметила, что после поступления денежных средств на депозитный счет Жуковского городского отделения судейские приставы перевели более 700 тысячрублей взыскательнице.

Сейчас исполнительное производство по взысканию алиментов в размере одной четвертой всех видов дохода готовят к передаче в отдел судебных приставов по месту регистрации и постоянного проживания должника.