Подмосковные приставы взыскали более 2 млрд рублей алиментов за 7 месяцев

Судебные приставы Подмосковья уделяют особое внимание защите прав детей и взысканию алиментов. Благодаря принудительным мерам за семь месяцев родители-должники выплатили два миллиарда 200 миллионов рублей.

Объем денежных взысканий на содержание детей превысил прошлогодний аналогичный период на 30%. Всего приставы смогли закрыть 92,3% таких дел.

Самой эффективным инструментом по борьбе с должниками оказалось ограничение выезда из России. Сейчас мера действует в отношении почти 20 тысяч человек. Благодаря принудительному решению ведомства они уже выплатили более 82 миллионов рублей.

На втором месте по действенности расположилось ограничение прав на управление транспортом — запрет применен практически к 7,5 тысячи лиц.

В основном не выплачивают алименты мужчины — 87%, всего лишь 13% приходится на женщин. Самому молодому должнику 20 лет, а самому зрелому — 68.

Информация о неплательщиках доступна в открытых источниках, на официальном сайте и в соцсетях. Также с конца мая есть специальный реестр.

Погасить долг по обязательствам можно на портале «Госуслуги».