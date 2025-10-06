Подмосковные преподаватели музыки стали лауреатами президентской премии

Подведены итоги ежегодного конкурса на присуждение президентских премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. В 2025 году лауреатами стали 150 педагогов из 50 регионов страны, среди которых шесть представителей Московской области.

Конкурс призван отметить выдающихся преподавателей детских школ искусств, училищ и вузов, которые реализуют программы музыкального образования.

Премии вручают 100 педагогам детских школ искусств, 25 преподавателям колледжей и 25 педагогам высших учебных заведений.

В этом году конкурсная комиссия получила 676 заявок от образовательных учреждений из 80 регионов страны и города Байконура. Московская область представила 22 работы.

Конкурсантов оценивали по трем ключевым критериям: использование авторских методик, результаты учеников и участие педагогов в творческой деятельности.

Победителями от Подмосковья стали Денис Баранов, Ирина Гучинская, Николай Князьков, Дмитрий Пономаренко, Ольга Серветник и Никита Неделько.

В Министерстве культуры и туризма Московской области поздравили победителей с заслуженными наградами и пожелали им новых творческих достижений и педагогических успехов.