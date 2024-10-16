Подмосковные предприниматели смогут получить льготные проценты по кредитам

Подмосковные предприниматели смогут получить льготные проценты по инвестиционным кредитам от пяти до 100 миллионов рублей. Итоговая ставка для бизнеса не будет превышать 11%.

«Максимальная ставка составит 11%, а для отдаленных городских округов — 10%. Сниженная ставка предоставляется сроком на два года», —рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что рассчитывать на льготы могут компании МСП, которые работают в сфере туризма, обрабатывающего производства, общественного питания, транспортировке, хранения и других.

Чтобы воспользоваться программой поддержки, предпринимателю необходимо обратиться в один из 15 банков, с которыми Министерство заключило соглашение.

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