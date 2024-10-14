Подмосковные предприниматели прошли обучение по созданию франшиз

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, программа «Осознанный франчайзинг. Создай франшизу сам» длилась четыре дня. Ее участники изучили юридические и экономические аспекты, научились создавать и анализировать структуру управляющих компаний, а также рассмотрели стратегии продаж и многое другое. Эксперты ответили на вопросы и поделились опытом, а самых активных учеников наградили сертификатами на экспертизу договора франчайзинга и оценку юридических рисков.

Одной из участниц программы стала Ольга Украинская — основательница франшизы Soft Skills Family. Филиалы компании работают в девяти городах России. Женщина надеется использовать полученные знания для расширения бизнеса.

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