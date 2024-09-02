Подмосковные предприниматели примут участие в конкурсе Минсельхоза России

Фото: Пресс-служба Минсельхоза РФ

Министерство сельского хозяйства России выберет организации, добившиеся выдающихся результатов в разработке и производстве кормов для животных. Подмосковные предприниматели смогут принять участие в конкурсе на 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024».

Победители получат медали и дипломы, а также смогут использовать логотип медали для продвижения своей продукции на рынке кормов и добавок к ним.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что для участия в конкурсе нужно отправить до 27 сентября заявку на электронную почту contestfeed2020@mail.ru.

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