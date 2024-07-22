Подмосковные предприниматели примут участие в Кантонской ярмарке в октябре

Фото: Медиасток.рф

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса региона принять участие в осенней сессии Кантонской ярмарки. Торговая выставка импортных и экспортных товаров пройдет в Гуанчжоу с 31 октября по 4 ноября.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, на ярмарке будут представлены одежда, обувь, сумки, текстиль, офисные принадлежности, спортивные товары, медицинские препараты, продукты питания, косметика, игрушки, товары для детей и животных.

В ведомстве добавили, что Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров проходит два раза в год — весной и осенью. Проводится с 1957 года в провинции Гуандун, городе Гуанчжоу.

Подать заявку на участие можно до 31 августа на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

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