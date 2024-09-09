Подмосковные предприниматели посетили Узбекистан с бизнес-миссией
Подмосковные предприниматели посетили Ташкент для участия многоотраслевой бизнес-миссии. Регион представили 12 компаний, ориентированных на экспорт.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в Ташкенте состоялись встречи с потенциальными покупателями товаров из России. Кроме того, предприниматели посетили предприятия Узбекистана, в том числе производство продуктов для домашних животных Lider Pet Food и магазины детского питания Kid’s Plate Distribution.
Подмосковье представили производитель детской мебели «ИНКАНТО-А», завод кормов для животных «Дикей Март», а также завод бытовой химии и косметики «Красота и здоровье» и другие.
Поездку организовал Фонд развития экспорта.
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