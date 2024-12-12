Подмосковные предприниматели посетили чайную фабрику для обмена опытом

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, преприниматели увидели полный цикл упаковки чая, а также посетили мастер-класс по обработке и обжарке кофе.

Компания работает с 1991 года и является одним из крупнейших производителей чая и кофе в России. В год там выпускают 24 тысячи тонн продукции. Это около 280 миллионов упаковок, которые реализуют по всей стране и за рубежом.

Участники бизнес-визита смогли пообщаться с руководством и узнать о тонкостях работы в этом сегменте.