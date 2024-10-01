Подмосковные предприниматели посетили Бишкек с бизнес-миссией

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, регион представили девять компаний — производители бумажных салфеток, пластмассовых изделий, монтажной пены и другие.

Представители подмосковного бизнеса встретились с потенциальными покупателями. В переговорах также поучаствовали дистрибьюторы, крупные торговые сети и маркетплейсы. Кроме того, предпринимателям из Московской области показали провели экскурсии по предприятиям Бишкека.

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