Подмосковные предприниматели посетили 80 встреч на бизнес-миссии в Ташкенте

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организовал деловую поездку в Узбекистан для десяти компаний. В бизнес-миссии участвовали производители удобрений, стройматериалов, косметики и других товаров.

На мероприятии прошло около 80 встреч с потенциальными партнерами. Фонд помог организовать переговоры между предпринимателями из Подмосковья и зарубежными компаниями, а также встречу с Торговым представительством России в Узбекистане.

Участники получили полезную информацию о правилах ведения бизнеса в республике, условиях локализации производства и ввоза продукции. Бизнес-миссию посетили компании из Подольска, Одинцова, Истры, Сергиева Посада, Домодедова, Наро-Фоминска, Люберец, Серпухова и Рузы.

По итогам поездки одна из компаний — «Туропласт» из Подольска — подписала соглашение о сотрудничестве с узбекской компанией Original Grand Plast.

Напомним, узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте Фонда.