Подмосковные предприниматели получили господдержку на 55 млрд рублей за год

Малый и средний бизнес в Подмосковье привлек 1,18 триллиона рублей в 2024 году благодаря господдержке. Это на 8% больше, чем годом ранее. Рекордным стал показатель по количеству получателей.

В прошлом году финансирование Национальной гарантийной системы получили почти 74 тысячи предпринимателей. Это на 71% больше, чем в 2023-м. При этом более 60% от общего объема финансирования предоставили по линии Корпорации МСП.

«Малый и средний бизнес в 2024 году развивался и рос, достигнув рекордного количества в 6,59 миллиона предпринимателей. Это стало возможным, в том числе, благодаря комплексу мер господдержки. Основной запрос МСП — на привлечение средств в предприятия — государство помогает закрывать через инструменты НГС», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что в 2024 году объем поддержки научно-технических предприятий вырос вдвое и составил 81,5 миллиарда рублей.

Кроме того, 252,9 миллиарда рублей привлекли предприятия обрабатывающего сектора, 236 миллиардов — компании в сфере строительства, 67 миллиардов — в транспортировке и хранении, 50 миллиардов — в сельском хозяйстве, 29 миллиардов — в общепите и 24 миллиарда — в IT.

«В прошлом году по сравнению с 2023 годом в Подмосковье в 1,7 раза выросло количество получателей финансирования благодаря финподдержке участников НГС — почти до 3,2 тысячи В результате предприниматели региона за счет этого инструмента привлекли 55,4 миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».