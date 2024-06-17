Подмосковные предприниматели получили 1,6 тысячи разрешений на работу такси с января

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Фото: ссылка https://медиасток.рф//фотобанк Московской области

С начала года в Подмосковье выдали 1,6 тысячи электронных разрешений на работу такси. Сделать это можно онлайн через региональный портал и мобильное приложение «Добродел».

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, разрешение на такси могут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах» или в приложении «Добродел».

«Если у предпринимателя несколько автомобилей, на которых он хочет осуществлять деятельность по перевозке пассажиров, ему понадобится оформить разрешение на каждое транспортное средство, при этом заявление ему достаточно подать один раз сразу на несколько машин», — добавили в ведомстве.

Оформить разрешение помогает Telegram-бот Анна. Она может ответить на самые популярные вопросы о получении услуги.

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