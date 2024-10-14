Подмосковные предприниматели льготно получили 68 земельных участков с января

Почти 50 подмосковных предпринимателей получили земельные участки в аренду за рубль по льготной программе с января. Их используют для реализации инвестпроектов в области импортозамещения.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, глав Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в этом году поддержку уже получили 47 компаний. Суммарно им предоставили 68 земельных участков.

«Общий объем заявленных инвестиций в эти проекты составит порядка 23 миллиарда рублей. На импортозамещающих предприятиях будет создано две тысячи рабочих мест», — рассказала она.

Участки предоставляют на льготных условиях на три года. При реализации бизнес-плана предприниматель может выкупить землю за 7-15% от ее кадастровой стоимости.

В министерстве добавили, что общая площадь предоставленных участков превысила 95 гектаров.

Подобрать место для размещения предприятия можно по ссылке.

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