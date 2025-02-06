Подмосковные предпринимали получили субсидии на 2,4 млрд рублей в 2024 году

Подмосковные предприниматели получили около 2,4 миллиарда рублей субсидий в 2024 году. Средства направили на выход на маркетплейсы, развитие по франшизе, а также приобретение оборудования.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, всего поддержку в прошлом году получили более 670 компаний.

«Сумма поддержки отличалась в зависимости от программы. В общей сложности в прошлом году получателями различных видов субсидий стали более 670 предпринимателей региона на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей», — сказала она.

Так, организации получили 10 субсидий на создание инженерной инфраструктуры общей суммой более 956 миллионов рублей. Кроме того, 261 предприниматель компенсировал затраты на приобретение оборудования на общую сумму 750 миллионов рублей. Еще 187 компаний получили субсидии при выходе на маркетплейсы и 113 — при открытии бизнеса по франшизе.

Прием заявок на получение поддержки в этом году уже стартовал. Он продлится до конца мая.

Узнать больше о субсидиях и грантах для бизнеса можно по ссылке.

Подмосковных предпринимателей поддерживают в рамках нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».