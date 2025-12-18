Подмосковные предприятия выпустили 5,5 тысячи тонн зерновых хлопьев за год

Подмосковные предприятия производят значительную долю продуктов правильного питания. В их число входят и зерновые хлопья. С начала года выпуск данного вида круп в регионе вырос до 5,5 тысячи тонн.

Зерновые хлопья богаты микроэлементами: они содержат кремний, йод, калий и фосфор. Их потребление улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ, а также укрепляет сердечно-сосудистую и нервную систему.

Московская область обеспечивает более 8% производства продукции в ЦФО и 2% в России. Такие объемы показывают ведущие предприятия Подмосковья — ООО «Колос-Экспресс» и ОАО «Геркулес».

Как отметили в подмосковном Минсельхозпроде, производство зерновых хлопьев гарантирует продовольственную безопасность России и поддерживает здоровье ее жителей.