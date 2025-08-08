Подмосковные предприятия выпустили 45 тысяч тонн мороженого с начала года

Московская область снова заняла первое место в России по производству мороженого. За первые шесть месяцев 2025 года в регионе сделали 45,1 тысячи тонн холодного десерта.

По данным Минсельхоза Московской области, подмосковное мороженое занимает почти половину рынка Центрального федерального округа — 43,5% и 13,5% российского рынка. В 2024 году в регионе выпустили 108,4 тысячи тонн. Производители расширяют ассортимент и внедряют новые технологии, что помогает Подмосковью сохранять лидерство.

В Московской области работают пять крупных компаний: «Фронери Рус» в Жуковском выпускает «48 копеек», Milka, Oreo, Alpen Gold и Nestle, «Чистая линия» в Долгопрудном известна пломбирами в глазури и фруктовым льдом, Дмитровский молочный завод в конце 2024 года запустил три новые линии «Свитлогорье» и планирует увеличить выпуск на 15%. Также в топ-5 входят Богородский хладокомбинат и «Иль Мио Мороженко» в Солнечногорске.