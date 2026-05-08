Подмосковные предприятия пригласили на национальную премию «Агролидер-2026»

В России объявили о старте нового сезона национальной премии «Агролидер 2026», которая в этом году существенно расширила список номинаций и охватила дополнительные направления развития агропромышленного комплекса. Обновленный формат позволит привлечь еще больше участников из разных сфер сельского хозяйства и смежных отраслей.

Помимо традиционных категорий, связанных с растениеводством, животноводством и производством товаров и услуг для аграрного сектора, в новом сезоне появились отдельные направления для переработчиков сельхозпродукции, проектов в сфере агротуризма и аграрного образования.

Премия по-прежнему делает ставку на комплексную систему оценки, объединяя мнение профессионального сообщества, экспертного жюри и результаты народного голосования.

К участию приглашают представителей агропромышленного комплекса Подмосковья — фермерские хозяйства, сельхозпредприятия, перерабатывающие компании, поставщиков оборудования и услуг, образовательные учреждения, а также авторов инициатив, направленных на развитие сельских территорий.

Одним из самых необычных нововведений нынешнего сезона стал творческий проект «Гимн села». В его рамках участникам предлагают создать музыкальные композиции, посвященные родным местам, сельской жизни и любви к малой родине.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что предприятия региона регулярно становятся лауреатами премии. Так, в прошлом сезоне сразу две награды в категории «Животноводство» получила группа компаний «ВИК» из Люберец.

Подать заявку на участие, ознакомиться с перечнем номинаций и условиями конкурса можно на официальном сайте премии «Агролидер 2026».