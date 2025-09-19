Подмосковные предприятия пригласили на конкурс экологических проектов

Общественные организации, научные и образовательные учреждения могут принять участие в национальной премии «Хрустальный компас». Им предложили представить свои проекты в области экологии и охраны природы.

Премию проводят с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В ней могут поучаствовать компании, учреждения, творческие союзы и общественные деятели. Для этого нужно представить своей проект экологической и природоохранной направленности.

«В премии принимают участие проекты из 17 стран мира. В прошлом году среди них есть были и шесть кейсов, представленных от Московской области. Надеюсь, что и в новом сезоне мы увидим в числе участников представителей Подмосковья», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

За 13 лет существования проекта на соискание премии выдвинули почти пять тысяч проектов и достижений из 51 страны. Среди лауреатов — российский путешественник Федор Конюхов, шведский исследователь Фредерик Паулсен, французский писатель Жан Луи Гуро и другие.

Заявки будут принимать до 10 февраля. Подробности можно узнать по ссылке.