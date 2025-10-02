Подмосковные предприятия представят товары на международной аграрной выставке

В городе Алматы с 29 по 31 октября пройдет аграрная выставка Центральной Азии «AgroWorld Qazaqstan 2025». Три компании представят на мероприятии Подмосковье.

Коллективную экспозицию региона организуют при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Товары гостям продемонстрируют компании «Грин Дир» (производство семян), «М-Р Гумат» (производство органических удобрений) и «Питэр Пит» (торфогрунты).

В рамках выставки будут охвачены различные сферы, в том числе животноводство, птицеводство, тепличные технологии, семеноводство, овощеводство и сельскохозяйственная техника.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на стратегическое значение рынка Казахстана. Только в прошлом году стоимость поставок продовольственных товаров из Подмосковья в страну составил 447 миллионов долларов.