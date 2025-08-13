Подмосковные предприятия получили доступ к единому каталогу экспортных услуг

Для подмосковных предприятий заработал современный цифровой инструмент — Единый каталог услуг на платформе «Мой экспорт» . Он объединил 640 мер федеральной и региональной поддержки, а также институтов развития и финансовых организаций, сообщили в Минсельхозпроде МО

Запустили проект в апреле прошлого года. За это время число доступных услуг в сервисе выросло на 75%, а посетителей стало на 80% больше.

Для пользователей доступна усовершенствованная система фильтров, в которой можно выбрать регион, сферу деятельности и статус организации.

В ведомстве отметили, что инструмент особенно ценен для представителей малого и среднего предпринимательства, поскольку позволяет оперативно находить подходящие меры господдержки экспортеров для продвижения на международном уровне.