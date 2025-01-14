Подмосковные предприятия получили 450 млн рублей субсидий на оборудование за год

Подмосковные предприятия получили около 450 миллионов рублей субсидий на покупку оборудования в 2024 году. Поддержку оказали 35 компаниям.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, всего предприятия получили 447 миллионов рублей поддержки.

Так, поддержку оказали предприятию «Роялтафт», которая занимается производством ковров. На приобретение оборудования оно получило почти 52 миллиона рублей.

Еще 57 миллионов выплатили «Вилсен пластик», занятой в сфере производства изделий из пластмассы. На них компания приобрела машину для формирования и укупорки ламинатных туб для парфюмерно-косметической продукции.

Кроме того, почти 30 миллионов получил «Русский гранит».

Субсидии распределяют по итогам конкурсного отбора. Субсидия позволяет компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, а максимальный размер поддержки составлояет 20 миллионов рублей.

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