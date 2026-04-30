Подмосковные предприятия АПК отправили гумпомощь на Донбасс

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области передали гуманитарную помощь в новые регионы. Производства регулярно участвуют в благотворительных проектах, в том числе акциях с поставкой продуктов.

«Щелковский МПК» из Лосино-Петровского городского округа каждый месяц передает гумпомощь в центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии Русской Православной Церкви. Предприятие отправляет различные замороженные полуфабрикаты, в том числе пельмени, вареники, блины, сырники, наггетсы и котлеты.

Эта продукция отвозится в Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь и Донецк в рамках проектов Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. Также «Щелковский МПК» помогает Общероссийскому общественному движению «Народный фронт „За Россию“» и участвует в гуманитарных акциях.

В подмосковном министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что предприятие считается одним из крупнейших производителей региона в сегменте мясных полуфабрикатов. По итогам прошлого года объемы его производства составили 35,5 тысячи тонн.

За первый квартал комплекс нарастил продукцию на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего регион обеспечивает 16,3% объема в Центральном федеральном округе и 7% от общероссийского показателя.