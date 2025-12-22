Подмосковные поисковики раскрыли имена 63 защитников Отечества за год

Поисковый сезон «Вахта Памяти — 2025» завершился в ноябре этого года. За этот период отряды провели более 300 экспедиций в местах боев Великой Отечественной войны. Из них 90 прошли на территории Подмосковья. В результате обнаружили останки 150 военнослужащих. Имена 63 бойцов удалось установить.

Итоги сезона подвели в деревне Падиково на территории Музея отечественной военной истории. В торжественном мероприятии участвовали более 700 поисковиков и общественников. Родственникам погибших военных вручили архивные документы.

Один из уникальных случаев — история Николая Митрофанова. Он считался погибшим в 1942 году. Оказалось, что его ранили и вылечили в госпитале, после чего он продолжил воевать до окончания боевых действий.

Сейчас в Подмосковье работают 113 поисковых отрядов и 12 объединений, которые занимаются патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти. Узнать больше об этом работе можно на официальном сайте.