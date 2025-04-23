Подмосковные поисковики нашли новые свидетельства подвигов советских летчиков

В Подмосковье работают поисковики, которые находят уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны. Они позволяют воссоздать истории беспримерных подвигов советских воинов. О мужестве летчиков и найденных редких фотографиях в интервью 360.ru рассказал руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин.

Особенно удивляют истории о пилотах, которые пошли на таран вражеских самолетов и выжили. Таких случаев было несколько.

«Первый таран в Битве за Москву был совершен в конце июля 1941 года летчиком Петром Еремеевым. Был найден самолет, на котором он совершил таран», — рассказал Федор Пущин.

Затем пилота перевели в другую часть, а в октябре 1941 года он пропал без вести в Тверской области. Позже нашли его останки и солдатский медальон.

Поражает и история летчика Виктора Киселева.

«Мало того, что он подбил немецкий самолет, протаранил, а сам выпрыгнул и спасся. Он еще захватил в плен штурмана», — отметил Федор Пущин.

По его словам, сохранились редкие фотографии, сделанные в августе 1941 года на аэродроме Внуково. На них запечатлен писатель Алексей Толстой, который встречался с пилотами.

Именно Виктор Киселев передал литератору трофеи, захваченные у немецкого экипажа.

Полная версия интервью доступна здесь.