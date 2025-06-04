Подмосковные подходы к торгам госимуществом и участками предложили в Госдуме

Экспертный совет по защите конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок, а также госкорпораций обсудил поправки к законопроекту «Об унификации торгов». Председателем выступил депутат Госдумы РФ Антон Гетта. В заседании поучаствовали и представители Подмосковья, сообщили в Комитете по конкурентной политике МО.

От Московской области на встречу приехали министр регионального правительства по конкурентной политике Светлана Журавлева, замминистра имущественных отношений Наталья Суворинова и первый заместитель руководителя ГКУ «Региональный центр торгов» Ольга Воронина.

Антон Гетта подчеркнул значимость инициативы региона, отметив высокую популярность областных экспозиций на ежегодном форуме-выставке «Госзаказ». На нем Подмосковье демонстрирует инновационные цифровые решения и лучшие практики в управлении госимуществом.

В ведомстве отметили, что Московская область — сторонник единой системы регулирования торгов государственными объектами. Универсальный подход сейчас отсутствует, это создает условия для мошенничества и ведет к недополучению бюджетных средств в виде налогов.

Светлана Журавлева озвучила шесть предложений от региона к проекту Федерального закона «Об унификации торгов». Например, закрепить проведение всех земельно-имущественных торгов и заключение договоров онлайн, или дать право регионам определять организаторов торгов, а также вести реестр недобросовестных участников.

Кроме того, она подчеркнула важность сохранения земли как уникального ресурса, а также обозначила необходимость законодательно установить ответственность арендаторов в виде штрафов при досрочном прекращении договоров аренды, если цель предоставления земельного участка не была достигнута.