Подмосковные пловцы выиграли еще 3 медали на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на чемпионате России по плаванию. Они завоевали одно золото и две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорте, золотую награду получил Александр Степнов. Он показал лучший результат на дистанции 800 метров вольным стилем, опередив соперников их Ростовской и Волгоградской областей.

Бронзу в женских стартах на 200 метров получила Виктория Таранникова. Третий результат также показали Иван Гирев, Роман Акимов, Александр Степанов и Виталий Нечаев, которые выступили в команде в эстафете.

Всего в копилке региона уже пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы.

В финальный день соревнований на дорожки выйдут Евгений Рылов, Иван Гирев, Виктория Таранникова, Герман Зажирский и Александр Степанов, а также женская и мужская команды.

Чемпионат проходит в Казани с 13 по 18 апреля в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в нем примут участие спортсмены из 72 регионов.