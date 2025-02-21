Подмосковные пловцы выиграли две медали на турнире за кубок России

Представители Подмосковья Евгений Рылов и Евангелина Шейнина завоевали бронзовые медали на первом этапе Кубка России по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов занял третье место в заплыве на 50 метров на спине, показав результат 25,81 секунды. Победителем стал Павел Самусенко из Мурманской области, второе место — у Данила Закожурникова из Новосибирской области.

Среди женщин 16-летняя Евангелина Шейнина также стала третьей, преодолев дистанцию за 29,11 секунды. Серебро досталось Дарье Устиновой из Новосибирской области, золото — Алине Гайфутдиновой из Калужской области.

​Напомним, первый этап Кубка России по плаванию проходил в Калининграде с 18 по 21 февраля в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».