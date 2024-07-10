Подмосковные пловцы выиграли четыре медали на первенстве России

Подмосковные спортсмены выиграли золотую, две серебряных и бронзовую медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. В этом году в соревнованиях принимают участие 920 спортсменов из 60 регионов России.

Как рассказали в министерстве физической культуры и спорта Московской области, Дарья Рогожинова стала первой в дисциплине «баттерфляй». Серебряные медали выиграли Анатолий Гусенков в комплексном плавании и Герман Зажирский в дисциплине «баттерфляй». Виталий Нечаев в этой же дисциплине завоевал бронзу.

Первенство России по плаванию проходит с 8 по 12 июля в Обнинске в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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