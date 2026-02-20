Подмосковные пловцы выиграли 9 медалей на Кубке России
В Рузе 18 и 19 февраля провели первый этап Кубка России по плаванию. Сборная Подмосковья выиграла девять медалей.
Диана Валиуллина стала первой на дистанции 400 метров в категории комплексное плавание. Вторую награду, серебряную, спортсменка получила за заплыв на 800 метров вольным стилем.
Иван Гирев выиграл золото на дистанции 200 метров и серебро на стометровке в той же дисциплине.
Анна Чернышова принесла команде серебро на дистанции 200 метров брассом.
Бронзовые медали получили Дарья Головко (200 метров баттерфляем) и Полина Лейкина (800 метров вольным стилем).
Еще две бронзы завоевали Дарья Тимашпольская на дистанции 200 метров брассом и Антонина Сидорова в брассе на 100 метров.
Соревнования провели в рамках федеральной программы «Спорт России».